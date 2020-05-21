Недобровольные меры — не основание для ограничения прав: новые встречи с региональными координаторами проекта

Работа по проекту «Предотвращение пыток и жестокого обращения в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами» продолжается в режиме онлайн. За первые майские дни состоялось уже три встречи (4, 11 и 18 мая), на которых команда проекта представила региональным координаторам и их помощникам инструментарий для проведения мониторинга¸ разработанный экспертами проекта. Среди экспертов – ведущие юристы в области психиатрии и права, а также общественного контроля за соблюдением прав лиц с психическими расстройствами, Юлия Николаевна Аргунова и Дмитрий Геннадьевич Бартенев, а также врач-психиатр и член ОНК Архангельской области Оксана Антоновна Гузенко.

Конечно, онлайн обсуждение не может заменить реальный семинар-тренинг, однако команда проекта пытается сделать все возможное, чтобы встречи проходили продуктивно: материалы заранее высылаются участникам обсуждений, на встречу приглашаются эксперты, которые могут дать пояснения по наиболее сложным вопросам, все предложения координаторов фиксируются и используются для дальнейшей коррекции инструментария.

Уже удалось обсудить вопросы, касающиеся условий содержания пациентов в медицинских организациях, которые в значительной мере являются общими и для стационаров, оказывающих психиатрическую помощь, и для экспертных отделений. Эта часть работы наблюдателей является наиболее понятной, поскольку члены ОНК имеют опыт подобного контроля в местах лишения свободы. А вот понять разницу между недобровольным и принудительным лечением оказалось довольно сложно. И то, и другое осуществляется помимо воли пациента, без его добровольного информированного согласия. Но если оказаться в психиатрической больнице в порядке недобровольной госпитализации может любой человек, страдающий психическим расстройством, в случае обострения болезни, то на принудительное лечение направляются только те люди, которые совершили уголовно-наказуемое деяние и были признаны невменяемыми. И в том, и в другом случае, однако, необходимо постановление суда. Общественные наблюдатели не могут и не должны вмешиваться в медицинские вопросы, но проверить наличие судебных решений, личное присутствие пациента в суде, возможность получения бесплатной юридической помощи и т.п. – их прямая обязанность. Много вопросов связано с контролем за соблюдением прав пациентов, находящихся в стационарах общего типа. Здесь можно встретить и недобровольно госпитализированных пациентов, и тех, кому суд назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, но большая часть пациентов лечится на основе добровольного информированного согласия. Как отделить одних от других, если все они обычно находятся в одних и тех же отделениях, при этом многие «добровольно» госпитализированные, на самом деле вовсе не хотят получать психиатрическую помощь и не знают, как им выбраться из этого закрытого учреждения, где практически все твои права остаются за дверью отделения. «Добровольность» здесь носит весьма относительный характер.

Но самое главное то, что все люди, находящиеся в стационарных психиатрических организациях, включая экспертные, являются пациентами и, соответственно, пользуются всеми правами пациентов, которые предусмотрены российским законодательством и, прежде всего, законом о психиатрической помощи. Сам по себе статус «недобровольно» или «принудительно» госпитализированного лица не лишает его возможности получать информацию о своем диагнозе и применяемых методах лечения, встречаться и беседовать по телефону с близкими, ежедневно бывать на свежем воздухе, вести переписку без цензуры, получать посылки и передачи и т.п. Некоторые ограничения этих прав возможны лишь на ограниченное время, в связи с особым состоянием пациента, в интересах здоровья или безопасности его самого и других людей. В то же время есть такие права (например, право на встречу с адвокатом), которые не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах.

Все эти и многие другие вопрос обсуждались на прошедших встречах, и к ним наверняка придется еще много раз обращаться. Впереди – обсуждение прав пациентов, находящихся в судебно-психиатрических экспертных отделениях, как «стражных», так и «бесстражных», а также короткий курс по основам психиатрии, особенностям людей с психическими расстройствами, информация о том, кого можно встретить в психиатрических учреждениях и как общаться с пациентами и с персоналом.

После проведения этих занятий командам региональных координаторов будут представлены карты наблюдения, которыми они смогут воспользоваться при посещении разных типов психиатрических стационаров. Мы надеемся, что карантинные меры не помешают членам ОНК посещать места принудительного содержания, и летние месяцы будут заполнены практической работой по апробированию предложенного инструментария и подготовке к проведению масштабного мониторинга.