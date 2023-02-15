Как живут пациенты в психиатрических больницах Приморского края

НПА России продолжает проект по мониторингу соблюдения прав человека в психиатрических больницах и экспертных отделениях. К сожалению, не во всех регионах страны работа ведётся так же активно, как это было в 2020-2021 гг., хотя, казалось бы, тогда было больше ограничений в связи с пандемией. Общественная наблюдательная комиссия Приморского края — одна из самых активных в стране, и ее члены регулярно посещают психиатрические больницы края, обсуждают положение пациентов с руководством больниц, Общественной палатой, уполномоченным по правам человека и департаментом здравоохранения Приморского края. Это дает надежду на то, что условия содержания пациентов и соблюдение их прав постепенно изменятся к лучшему.

Статья Владимира Найдина «Беззащитные и уязвимые»: как содержат пациентов психбольниц в Приморье (газета «Дальневосточные ведомости» от 21.01.2023 г., автор Мария Стеблянко) в формате WORD

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