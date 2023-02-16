Добро пожаловать в новый образовательный проект от именитого австрийского психотерапевта Альфрида Лэнгле

Уважаемые коллеги!

Сообщаем вам о начале образовательного проекта, который ведет австрийский психотерапевт, основатель экзистенциального анализа и ученик Виктора Франкла профессор Альфрид Лэнгле.

Проект посвящен освоению наиболее эффективных методов работы с депрессией, один из которых – экзистенциальный анализ.

Он включает в себя ряд последовательных шагов, которые подводят к работе с глубинными корнями депрессии, – нарушению фундаментальных отношений с жизнью. Метод помогает пациентам обрести почву под ногами, найти смысл и ощутить ценность жизни. Предполагается изучение практических методов работы с депрессией.

Жемчужиной программы является демонстрационная работа с депрессивным состоянием, которую проведет Альфрид Лэнгле в прямом эфире.

Вебинары будут проходить на английском языке с профессиональным синхронным переводом на русский.

Информация о курсе

Бесплатная регистрация на вебинар 22 Февраля 2023, 19.30 по ссылке:

https://psy-practic.ru/forms_of_depression_and_diagnosis?utm_source=instagram&utm_medium=organik&utm_campaign=taplink&utm_term=morozova

А это страничка основного курса, который длится с 22 февраля 2023 по конец апреля:

https://psy-practic.ru/depression_alfried?utm_source=instagram&utm_medium=organik&utm_campaign=taplink&utm_term=morozova