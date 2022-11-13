150 лет Санкт-Петербургской ПБ  св. Николая Чудотворца￼

28 и 29 октября в Санкт-Петербурге состоялась перенесенная с апреля «межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием», посвященная 150-летию Санкт-Петербургской психиатрической больницы св.Николая Чудотворца.

Она была прекрасно организована и выглядела образцово, но на сайте РОП отражена в большей мере с внешней парадной стороны. Ни одного живого неформального слова об уникальной истории больницы, выдающихся вкладах ее сотрудников и тяжелых испытаниях в блокаду. Зато бросается в глаза (на фоне замораживания членства РОП в международных организациях и даже переноса регионального ВОЗ-овского офиса из Москвы в Астану), чтό педалируется и о чем умалчивается. Не стоило перечислять 12 стран, принявших участие в работе конференции в числе 1081 специалиста служб психического здоровья. «Иностранные участники были из Республики Беларусь, Казахстана, Латвии, Эстонии, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Черногории, Армении, Израиля, Киргизии, Украины», но большая часть из них выступали он-лайн. Интересно, кто эти смелые люди из Украины, Беларуси, Прибалтики и Черногории, разумеется, не фамилии, а уровень представительства. Ведь без него никто не пишет «с международным участием», и это ведет к противоположной реакции¸ подчеркивая отсутствие чувства коллективной ответственности за происходящее.

С приветственными речами при открытии кроме чиновников, отвечающих за состояние здравоохранения в Санкт-Петербурге, выступили президент РОП Н.Г. Незнанов и вице-президент О.В. Лиманкин, вице-президент НПА России А.Я. Перехов, председатель Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга Н.Н. Петрова, главный психиатр Санкт-Петербурга А.Г. Софронов. В приветствии от НПА, подписанном президентом НПА Ю.С.Савенко говорится:

«Независимая психиатрическая ассоциация России высоко чтит общезначимую для всех нас историческую роль больницы Святого Николая Чудотворца, труд многих поколений врачей и выдающихся коллег, работавших в ней и, прежде всего, одного из самых значительных отечественных психиатров — Виктора Хрисанфовича Кандинского, сумевшего за 40 лет своей драматически сложившейся жизни внести в наш предмет 130 и 140 лет назад три ключевых до сих пор вклада мирового уровня – описание псевдогаллюцинаций, критерии невменяемости и психической заразительности. Важно отметить, что В.Х.Кандинский работал простым ординатором, и что его деятельность объединяет Санкт-Петербургскую и Московскую школы. В офисе нашей Ассоциации — три портрета, где Кандинский – центральны, между Достоевским и Ясперсом, и мы всегда помним, где он работал, как и подвижничество его замечательной жены Елизаветы Карловны Фреймут, превзошедшей общество психиатров. Желаем вам быть достойными такого профессионала и Человека».

В фойе конференц- залов работали фото-галерея «История Санкт-Петербургской психиатрической больницы св. Николая Чудотворца» и «Электронная библиотека печатных работ сотрудников больницы». Оба стенда были снабжены персонализированными QR-кодами, по которым каждый участник имел возможность получить свободный доступ к текстам публикаций выдающихся психиатров, работавших в больнице в прошлом, а также к текстам публикаций ныне действующих врачей и психологов учреждения.

Следует подчеркнуть, что из 42 научных докладов 9 были представлены сотрудниками больницы. Многие годы больница является базой кафедры психиатрии, которую достойным образом возглавлял проф. Владимир Антонович Точилов, выдающийся критик МКБ.

Об истории одной из старейших психиатрических больниц в России в интересном, неформальном докладе рассказал главный врач Андрей Павлович Отмахов. Сама больница рассчитана на 900 койко-мест. Предшественницей больницы являлась «Временная лечебница для помешанных при Исправительном учреждении» (1865), размещавшаяся в здании тюрьмы. Впервые именно для душевно больных появилось небольшое отделение в 1843 году. Но только в 1872 году заключённые были переведены в городскую тюрьму, а лечебница — преимущественно в больницу св. Николая Чудотворца для душевнобольных (названа в честь храма, расположенного на её территории). В обиходе больницу называют «Пряжка», т.к. располагается она в том месте, где из Мойки берёт начало река Пряжка. Слэнговое название больницы запечатлено в повести «Прощай, зеленая Пряжка» (1987) Михаила Чулаки, шесть лет врача-психиатра этой Ленинградской больницы №2 (с 1993 г. снова св. Николая Чудотворца). Здесь симулировал психоз и сбежал Юзеф Пилсудский, лечился Даниил Хармс и три недели (февраль/март 1964 г.) проходил принудительную СПЭ Иосиф Бродский, оставивший об этом нелицеприятные воспоминания. Это памятные и ценные для всех уроки.

Представлявший НПА Алексей Яковлевич Перехов отметил очень дружественную атмосферу вне официальных мероприятий, обсуждение в кулуарах социальных проблем и царившее согласие добиваться профессионального консенсуса.

Фото: http://svnic.spb.ru/