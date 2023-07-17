Письмо НПА в Минздрав по поводу запрета на смену пола

Министру здравоохранения Российской Федерации М.А.Мурашко

Уважаемый Михаил Альбертович!

Уважаемые коллеги!

Обращаемся к вам в связи с принятием в первом чтении Государственной Думой законопроекта о запрете на смену пола.

Уверены, что вам не нужно объяснять, к каким трагическими последствиям он может привести, и каким грубым нарушением права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь он является.

Законопроект не подлежит изменениям и дополнениям, он должен быть отозван!

В настоящее время вопрос о смене пола достаточно хорошо урегулирован. Такие операции, как и гормональная терапия, не делаются без разрешения врачебной комиссии, состоящей из врача-психиатра, медицинского психолога и сексолога. По нашей информации врачебные комиссии проводят такие исследования очень ответственно и не допускают выдачи необоснованных разрешений на смену пола, понимая серьезные последствия допущенной ошибки.

Авторы законопроекта ссылаются на простоту и доступность получения справок об изменении пола, не приводя, однако, никаких подтверждений этому. Между тем, в нашу Общественную приемную неоднократно обращались граждане с жалобами на отказ в выдаче разрешения на смену пола, и при внимательным изучении случая, мы соглашались с коллегами.

Мы полагаем, что возможные нарушения при выдаче таких справок, в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минздрава России от 23 октября 2017 г. № 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», в том числе их необоснованная выдача в отношении части пациентов, могут служить поводом для введения дополнительных методов обследования или ужесточения формально-юридических процедур с целью исключения необоснованной выдачи медицинских справок об изменении пола, но не могут оправдывать полный запрет на выдачу медицинских документов, отражающих заключение специалистов о состоянии психического здоровья человека.

Полный запрет медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, а также запрет изменения паспортного пола, приведет к нарушению гарантированного Конституцией России и действующим законодательством права на охрану здоровья и получение необходимой медицинской помощи. Это неизбежно приведет к росту депрессивных расстройств, самоубийств и самоповреждений, а также появлению криминальных медицинских услуг, которые чреваты серьезным вредом здоровью и даже жизни.

Министерство здравоохранения Российской Федерации, как главный государственный орган, целью деятельности которого является охрана здоровья и организация медицинской помощи гражданам, не имеет ни служебного профессионального, ни морального права допустить принятие такого человеконенавистнического закона. Доступность и качество медицинской помощи, а также недопустимость отказа в оказании медицинской помощи являются основными принципами охраны здоровья в Российской Федерации (ст. 4 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Основополагающая научная литература по теме:

— Бухановский А.О. Транссексуализм: клиника, систематика, дифференциальная диагностика, психосоциальная реадаптация и реабилитация: Дис. … д-ра мед. наук. Ростов-на-Дону, 1994

— Карпов А.С. Клинико-диагностические и организационно-правовые аспекты

оказания медицинской помощи лицам с транссексуализмом и другими

нарушениями половой идентичности: Автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2002;

Матевосян С.Н. К вопросу о медико-социальных и юридически-правовых аспектах смены пола // Андрология и генитальная хирургия. 2008. N 3. С. 63 – 67

— Приказ Министерства здравоохранения РФ N 311 от 6 августа 1999 г. «Об утверждении клинического руководства «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств»

— Транссексуализм: методические рекомендации по смене пола: утв. Министерством здравоохранения СССР N 10-11/72 26 авг. 1991 г. / Под ред. А.А. Карпеева.

— Н.Д. Кибрик, М.И. Ягубов, А.П. Журавель. Расстройства половой идентификации: ошибки диагностики и тактики ведения пациентов. Социальная и клиническая психиатрия, 2017, т. 27 № 4, с. 63-69.

Независимая психиатрическая ассоциация России — член Всемирной психиатрической ассоциации и Европейской психиатрической ассоциации, в ее рядах два из упомянутых в списке литературы специалиста, и она всегда готова оказывать Минздраву России экспертные услуги по широкому кругу проблематики.

Президент НПА России Ю.С.Савенко

Фото: akrasdia.ru

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