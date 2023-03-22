Памяти Сергея Григорьянца (1941-2023)

14 марта 2023 г. на 83-м году ушел из жизни известный диссидент, бывший политзаключённый, журналист и литературовед, основатель и глава правозащитного фонда «Гласность» Сергей Иванович Григорьянц.

Сергею Ивановичу выпало как заслуженное признание бескомпромиссного правозащитника, автора и организатора многих масштабных проектов международного значения, трибуналов, знаковых конференций, правозащитной организации и журнала «Гласность», выступавшего по ключевым острым проблемам нашей действительности, так и трагические обстоятельства гибели сына, удушение дела, которому он отдал столько творческих сил, возможная потеря грандиозной коллекции живописи, пока был в заключении, вынужденное проживание раздельно от семьи, тяжелая болезнь.

Но Сергей Иванович написал впечатляющие воспоминания. Важно было бы собрать извлечение из его многогранного творчества, снова услышать его размеренную вдумчивую речь, четкие ясные формулировки.

Такие люди не забываются.

Мы разделяем горе его родных и многих друзей.

Ю.С.Савенко, Президент Независимой психиатрической ассоциации России