Памяти проф. Бориса Николаевича Пивеня

22 марта 2024 г. от нас ушел боевой, беспокойный за судьбы своей профессии, неординарный человек, крупный профессионал – клиницист, педагог и ученый, развивший важное направление психиатрии – сочетанной патологии, достойный продолжатель изучения экзогенно-органических психических расстройств Новосибирской школы Марка Гольденберга и Цезаря Короленко, которого называл учителем и 12 лет ассистентом которого был. Нестандартное и неформальное отношение к делу не раз обрекало его на тернистый путь, но с 1988 г. он реализовал свой незаурядный потенциал и к 20-летию заведования кафедрой психиатрии Алтайского медицинского университета, которую возглавлял 32 года, стал заслуженным врачом РФ.

Активный общественный деятель алтайского здравоохранения и защитник экологии края, объединивший совместные усилия Российского общества психиатров и Независимой психиатрической ассоциации России, как член Президиума Правления РОП и вице-президент НПА, он горячо защищал права психически больных и их врачей.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным Бориса Николаевича, его ученикам и соратникам, и вместе с ними сохраним его выразительный образ и его вклад в наше общее дело.

От имени Независимой психиатрической ассоциации России – Ю.С.Савенко