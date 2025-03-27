Общественная приёмная НПА возобновляет свою работу

Приём производится по адресу: Б. Златоустинский пер., д. 8/7, стр. 1, 3 этаж, оф. 312, метро «Китай город», выход на ул. Маросейка, первый поворот налево, подъезд между магазином «Клеопатра» и аркой с надписью «Фонд милосердия им. Никулина».

График приема специалистов в апреле:

2 апреля (среда) с 14-00 до 16-30

9 апреля (среда) с 14-00 до 16-30

16 апреля (среда) с 14-00 до 16-30

22 апреля (вторник) с 14-00 до 16-30

29 апреля (вторник) с 14-00 до 16-30

Общественная приёмная НПА России также принимает обращения по электронной почте nparinfo@gmail.com.