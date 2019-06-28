Совет по правам человека при Президенте РФ –

за права людей с психическими расстройствами

24 июня 2019 г. состоялось специальное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ на тему: «Соблюдение прав человека в стационарных организациях психоневрологического профиля и создание альтернативных форм жизнеустройства граждан с психофизическими и ментальными нарушениями». Заседание было инициировано членом Совета Екатериной Шульман в связи с тем, что подготовленный еще в 2015 г. закон «О распределенной опеке» (№ 879343-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан») до сих пор не принят и завис где-то в недрах думских комитетов. Законопроект, разработанный, в первую очередь, юристами Центра лечебной педагогики, под руководством сенатора Добрынина, направлен на повышение гарантий соблюдения прав недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Он устраняет ситуацию жесткого конфликта интересов, которая складывается для граждан, признанных недееспособными, при помещении их в психоневрологический интернат. Сегодня их опекун – это директор учреждения, в котором они проживают, который таким образом становится одновременно и поставщиком услуг и законным представителем получателя услуг. Законопроект предлагает разрешить человеку иметь также «внешнего» опекуна, причем им может быть не только физическое, но и юридическое лицо, т.е. некоммерческая организация, работающая в сфере социальной опеки. Как отметила в своем выступлении Екатерина Шульман, смысл закона в демонополизации и открытости ПНИ, он необходим для предотвращения тех нарушений, о которых давно сообщают правозащитные организации и которые подтвердили только что проведенные проверки Росздрава, Роструда и Роспотребнадзора. Для того, чтобы обосновать необходимость принятия закона, первые две темы заседания были посвящены «соблюдению прав человека в стационарных социальных организациях психоневрологического профиля» и «созданиям условий для функционирования механизма сопровождаемого проживания» — возможной альтернативе ПНИ. В результате, к моменту обсуждения ситуации с законопроектом, большая часть приглашенных представителей государственных органов уже разошлась, и обсуждение превратилось в обычную правозащитную тусовку, где члены неправительственных организаций объясняли друг другу, зачем нужен закон и что сделать, чтобы ускорить его принятие. Надо сказать, что большого оптимизма никто не высказывал.

В настоящее время, в значительной мере благодаря давлению общественности, вопрос о положении проживающих в психоневрологических интернатах стал настолько актуальным, что по особому распоряжению вице-премьера Татьяны Голиковой были проведены массовые проверки этих учреждений. Как следует из результатов проверок, проживающие там люди находятся порой в невыносимых условиях. В некоторых интернатах люди живут по 10-20 человек в комнате, зачастую отсутствуют элементарные удобства: в отдельных интернатах нет водопровода, и проживающие вынуждены ходить в туалет на улице, в туалетах нет кабинок, а душ общий, не менее чем в 25% интернатов зафиксировано нарушение санитарно-гигиенических требований, отмечается плохой запах в помещениях, отсутствие у проживающих личных вещей, собственных денег и возможности их иметь, нет даже личных средств гигиены. В интернатах, расположенных в местах, отдаленных от крупных городов, невозможно обеспечить проживающих качественной медицинской помощью: диспансеризации и консультации специалистов не проводятся, скорая медицинская помощь не приезжает. Поскольку там проживают в основном инвалиды 1 и 2 группы, часто преклонного возраста, то в таких учреждениях отмечается высокая смертность. Как сказала Нюта Федермессер, которая проинспектировала отделения милосердия в ПНИ 20 регионов страны, практически все пациенты там нуждаются в паллиативной помощи, они страдают хроническим болевым синдромом, а персонал не умеет оказывать им помощь, да и не располагает соответствующими лекарственными средствами.

Проверяющие эксперты констатировали, что во многих интернатах не хватает стульев, тумбочек и полок в шкафах. Условия жизни в интернатах не позволяют человеку реализовать право на частную жизнь и человеческое достоинство, для многих интернатов характерна скученность людей, отсутствие личного пространства и индивидуализации одежды и личных вещей, отсутствие доступной среды и возможности перемещаться, возможности осуществлять минимальные бытовые процедуры и самообслуживание.

Результаты общественного мониторинга зафиксировали такие вопиющие нарушения гражданских и социальных прав проживающих в ПНИ людей, как неправомерное ограничение свободы, нарушения права граждан на личную неприкосновенность, нарушение конституционного права граждан владеть и распоряжаться личным имуществом, лишение права на труд, умаление человеческого достоинства, нарушение права на лечение только на основе добровольного и информированного согласия, нарушение права получателей социальных услуг на получение социальных и реабилитационных услуг в соответствии с установленными законодательством требованиями.

Закрытость психоневрологических учреждений, похожая на тюремный режим, куда ограничен доступ даже близким родственникам, дает почву для огромного количества мошеннических схем, связанных, например, с присвоением квартир, наследства, денег и т.д. Что касается людей, попавших в психоневрологический интернат, то для большинства из них обратной дороги назад, в нормальную, обычную жизнь нет, у них отсутствует возможность выписки.

Тем не менее, Правительство пока не готово отказаться от системы психоневрологических интернатов и продолжает строить новые и укрупнять старые, причем на основе прежних правил их обустройства. Оно выделил на это 50 млрд. рублей, и первый транш уже поступил в регионы. Представители НКО говорили о необходимости прекратить или по крайней мере приостановить строительство интернатов, и заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации С.В.Петрова, казалось бы, согласилась с этим, во всяком случае, заявила, что вопрос детально изучается. Исполнительный директор НПА России Л.Н.Виноградова сказала, что это расходится с практикой массового помещения граждан в психоневрологические интернаты в Москве и смыслом подготовленного Минздравом и Минтруда проекта приказа о взаимодействии медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь и организаций социального обеспечения для лиц с психическими расстройствами, предписывающего выявлять людей с психическими расстройствами, имеющих показания для помещения в ПНИ, составлять их поимённые списки и передавать их в органы государственной власти для последующего направления в ПНИ[1]. С.В.Петрова ответила, что они внимательно изучили присланные в Правительство возражения НПА, и учтут их при подготовке нового варианта проекта приказа. Между тем, присутствовавший на заседании главный психиатр Москвы Г.П.Костюк, который попросил слова вне программы, заявил, что всплеск судебных дел о признании граждан недееспособными в прошлом году был связан с тем, что психиатрическая больница № 15 перепрофилирована в психоневрологический интернат на 900 мест, и его нужно было заполнить. Он также добавил, что в настоящее время все места заняты, и в Москве уже образовалась очередь в 400 человек, ожидающих места в ПНИ, так что открытие новых интернатов необходимо. Похоже, что с его точки зрения, все граждане с психическими расстройствами, которые чаще 2 раз в год попадают в психиатрические больницы и не могут удерживаться на амбулаторной помощи после кратковременного, не более 30 дней, курса стационарного лечения, должны находиться в закрытых стационарных организациях социального обеспечения, где никто не спрашивает их согласия на лечение и не считается с их желаниями и предпочтениями.

С другой стороны, по мнению правозащитников, представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и родителей инвалидов с детства с ментальными нарушениями существующую систему надо срочно реформировать, а сами переполненные интернаты постепенно закрывать, переходя на систему сопровождаемого проживания и сопровождаемой социальной занятости и переводя людей в учреждения семейного типа или домой, под присмотр родственников, опекунов и социальных работников. Такой подход в полной мере соответствует ратифицированной Россией Конвенции о правах инвалидов и отвечает интересам самой уязвимой части населения и их родственников. Это отражено в принятой резолюции, которая будет направлена в Правительство РФ и другие органы государственной власти.

[1] См. ст. Л.Н.Виноградовой и С.А.Колоскова в НПЖ, 2019-2.