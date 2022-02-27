«Берегите себя, вы — представители помогающей профессии»: письмо поддержки НПА России коллегам из Харькова

НПА России направила письмо поддержки Ассоциации неврологов, психиатров и наркологов, которая базируется в Харькове.

Ответ Ассоциации неврологов, психиатров и наркологов, 28 февраля, 18:43

Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич!

Благодарю Вас за поддержку.

Она очень важна для нас.

Не успел я прочесть Ваше письмо, как российская армия совершила новое преступление на нашей земле.

Сегодня жилые кварталы моего родного города подверглись варварскому обстрелу запрещенными кассетными боеприпасами.

Прошу Вас донести эти кадры (см. ниже) до возможно большего числа россиян.

Они должны знать, что вкладывает их президент в слова «денацификация» и «демилитаризация», когда речь идет об Украине вообще, и о преимущественно русскоязычном украинском городе Харькове, в частности.

Ракетные обстрелы и бомбардировки жилых кварталов начались сегодня ночью и продолжаются до сих пор!

Проф. Игорь Линский (Харьков, Украина)

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