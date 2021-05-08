Новое уголовное дело против шамана Габышева

В Якутском суде полным ходом идет разбирательство уголовного дела против шамана Александра Габышева, находящегося в настоящее время на недобровольном лечении в Якутском психоневрологическом диспансере. Габышев был госпитализирован по п. «а» ст. 29 Закона о психиатрической помощи, как представляющий непосредственную опасность «для окружающих». Эта якобы опасность проявилась в том, что он вновь объявил поход на Москву.

Стационирование было проведено с применением грубой силы, в результате чего Габышев получил травму головы, а сотрудник Росгвардии — по первоначальному сообщению следствия — «колотую рану бедра, кровоподтеки правого лучезапястного и левого локтевого сустава, а также ссадины». На суде начальник взвода Росгвардии, штурмовавшей дом Габышева, сказал: «Мы просто знали, что Габышев одаренный и общественный, поэтому решили не убивать». Другие бойцы этого взвода отрицали признаки опасного агрессивного поведения Габышева.

Проведенная впоследствии экспертиза, как сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, не установила вреда здоровью сотрудника Росгвардии, который проходит пострадавшим по этому делу. Однако дело не закрыли, а Габышева отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая рекомендовала признать его невменяемым и назначить стационарное принудительное лечение. Если суд согласится с мнением экспертов, Габышев будет изолирован от общества на долгие годы, и неизвестно, чем закончится такое «лечение».

Уже сейчас состояние Габышева вызывает серьезное беспокойство. Сам он недавно пожаловался родственникам на резкое ухудшение здоровья из-за проводимых инъекций, сказал сестре: «Я слабый, не могу громко говорить» и добавил: «Встретимся ли мы еще, не знаю». Сестра сообщает, что через несколько минут встречи ему стало плохо, он задрожал, не смог самостоятельно подняться на ноги, и его отнесли в палату.